Петр Чернышев поблагодарил тех, кто пришел на прощание с его женой

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев после прощания с певицей поблагодарил всех, кто пришел проститься с артисткой, передает корреспондент РИАМО.

По словам Чернышева, Анастасии было бы очень приятно это внимание. Во время прощания супруг актрисы безутешен.

Выезжая из монастыря, в автомобиле Чернышев рыдал, на кладбище у могилы его лицо было белое. Уже уходя с похорон, фигурист вернулся к могиле своей любимой жены и поцеловал крест.

Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк состоялись 1 июня на Троекуровском кладбище Москвы. Могила звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк расположена на аллее деятелей искусств. На церемонии погребения присутствовали ее близкие, дети и супруг.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Причиной смерти стал рак головного мозга.