сегодня в 19:53

ВС РФ поразили логистический центр с грузом ВСУ в Николаевской области

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам с военными грузами противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, в воскресенье днем российские беспилотники поразили логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области. Он использовался для хранения военных грузов и товаров двойного назначения для нужд ВСУ.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.

Прошедшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе. Он использовался украинской армией для обработки, передачи и хранения информации.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.