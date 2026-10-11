Российская армия ударила по украинскому дата-центру «Тенет»

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Этой ночью ВС РФ нанесли удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, морским судам, которые используют в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Из-за удара пострадал дата-центр «Тенет» в Одессе. Он использовался украинской армией для обработки, передачи и хранения информации.

Еще под удар попал сухогруз в порту Черноморск. Этот корабль доставлял грузы военного назначения.

Ранее Вооруженные силы страны беспилотниками также ударили по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам.

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