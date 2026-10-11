Формирующийся супер-Эль-Ниньо может побить рекорд температуры 1982–1983 гг

В тропической части Тихого океана несколько месяцев накапливалось тепло, поэтому на планете формируется супер-Эль-Ниньо, который может побить температурный рекорд 1982–1983 годов этой зимой, сообщает Science XXI .

Супер-Эль-Ниньо — климатическое явление, возникающее на Земле раз в несколько лет. Оно может менять погодные условия по всему миру.

Уже сейчас это явление сопровождается серией суточных температурных рекордов. По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность сохранения очень сильного Эль-Ниньо до декабря 2026 года составляет 100%, а до февраля 2027 года — свыше 80%.

Недавно температура воды на востоке тропической части Тихого океана достигла показателя на 3,4 градуса выше нормы. NOAA считает, что в среднем за октябрь–декабрь отклонение может составить 2,7 градуса. В этом случае будет побит рекорд 2,4 градуса, который зафиксировали во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов. При этом специалисты не исключают превышение отметки в 3 градуса.

Как уточнил климатологиз Университета Индианы Кристофер Каллахан, влияние потепления на нынешнее Эль-Ниньо все еще остается предметом активных исследований, много вопросов.

Но также ученые все чаще находят признаки связи между изменением климата и характеристиками Эль-Ниньо. Координатор программы исследований изменения климата Национального автономного университета Мексики Франсиско Эстрада считает, что за последние 60 лет увеличились сила и частота явления, а еще изменчивость его последствий и их распределение по всей планете.

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