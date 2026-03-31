Индекс постного меню: интерес к овощным продуктам растет в период Великого поста

В период Великого поста потребительская корзина заметно меняется. По данным аналитиков бренда «Пиканта», интерес к овощным продуктам и растительной пище за год вырос на 28% по сравнению со среднегодовыми показателями.

«Мы наблюдаем системный сдвиг в привычках питания: даже те, кто обычно не ограничивает себя мясными продуктами, в период поста активно выбирают растительные блюда. Это отражает и более широкую тенденцию к здоровому питанию и разнообразию рациона», — отмечают категорийные менеджеры бренда.

Аналитики рассчитали стоимость продуктов для приготовления трех популярных постных блюд на один день: супа-пюре из брокколи с томатной основой, овощной плов с тыквой и морковью, запеченные кабачки с томатной подливой, а также фаршированные перцы с овощами и киноа. Средняя стоимость продуктов на одного человека составляет 222 рублей, для семьи из четырех человек — 886 рубля.

Суп-пюре из брокколи — это источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Овощная основа добавляет насыщенный вкус и витаминный заряд, а минимальное количество масла делает блюдо легким и питательным. На одну порцию потребуется около 150 г брокколи, 70 г картофеля, 50 г репчатого лука и 50 г протертой мякоти томатов, а также небольшое количество оливкового масла и специй. Стоимость такой порции составляет в среднем 62,5 рубля. Если готовить сразу на семью из четырех человек, объем ингредиентов увеличивается до 600 г брокколи, 280 г картофеля, 200 г лука и 200 г томатной основы, а общая стоимость блюда составит около 250 рублей. За счет минимального количества масла суп остается легким, но при этом хорошо насыщает.

Овощной плов — сытное и ароматное блюдо, которое заменяет традиционное мясное меню в пост. Тыква и морковь придают сладость и насыщенность, а подлива обогащает вкус и делает блюдо сочным.

Фаршированные перцы — праздничное и сытное постное блюдо. Начинка из киноа и овощей богата белком и клетчаткой. На одну порцию потребуется около 120 г болгарского перца, 50 г киноа, по 40–50 г лука и моркови, а также 50 г протертой мякоти томатов и немного растительного масла. Стоимость одной порции составляет примерно 65,7 рубля. Для четырех человек понадобится 480 г перца, 200 г киноа, 200 г моркови, 160 г лука и 200 г томатов, что в сумме даст около 258,8 рубля. Такое блюдо хорошо насыщает и подходит как для повседневного, так и для более торжественного стола.

Запеченные кабачки — простое, вкусное и питательное блюдо. Овощи с насыщенным вкусом, они сохраняют в себе максимум полезных веществ. Это отличный вариант для ужина или гарнира. На одну порцию достаточно 120 г кабачков, 50 г лука и 50 г протертой мякоти томатов, с добавлением небольшого количества оливкового масла и специй. Стоимость порции составляет около 38 рублей. Если готовить на четырех человек, потребуется 480 г кабачков, 200 г лука и 200 г томатной основы, а итоговая стоимость блюда составит примерно 152 рубля. Несмотря на простоту, блюдо получается сочным, ароматным и хорошо подходит в качестве легкого ужина или гарнира.

Исследования отрасли показывают, что свежие овощи и продукты растительного происхождения становятся все более востребованными весь год, не только в период поста. Например, потребление овощей в России увеличивалось устойчивыми темпами в последние годы, отчасти благодаря расширению предложения тепличных и сезонных овощей. Российский рынок постепенно приближается к целевым показателям самообеспеченности: по данным Минсельхоза, производство овощей в 2025 году достигло 7,6 млн тонн, что составляет почти 90% потребности внутреннего рынка. Большая часть овощей отечественного производства, а влияние импорта на формирование розничных цен снижается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.