Гребут деньги лопатами: юрист объяснила, почему нельзя наживаться в снегопад

Резкое завышение цен на лопаты во время снегопада — это не только аморально, но и в ряде случаев незаконно, сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

По словам юриста, несмотря на то, что в рыночной экономике продавец свободен в установлении цены, эта свобода ограничивается антимонопольным законодательством.

«Если цены необоснованно завышает крупная торговая сеть, занимающая доминирующее положение на рынке, ее действия могут быть квалифицированы как злоупотребление. Еще более серьезное нарушение — картельный сговор, когда несколько независимых продавцов договариваются и синхронно поднимают цены. Такое поведение ущемляет права потребителей, которые из-за острой необходимости вынуждены покупать товар по спекулятивной стоимости. Для маленького одиночного магазина доказать нарушение сложнее, но если речь идет о крупных игроках или согласованных действиях, закон на стороне потребителя», — объяснила Екатерина Бондаренко.

Прежде всего адвокат советует зафиксировать доказательства: сфотографировать ценник и обязательно сохранить кассовый чек. С этими материалами следует обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая является главным органом по борьбе с ценовыми сговорами и злоупотреблениями.

«Жалобу проще всего подать через электронную приемную на сайте ведомства, приложив фото. Также можно направить обращение в Роспотребнадзор или в случае массового и вопиющего характера нарушения — в прокуратуру. Именно активная позиция граждан и массовые обращения служат основанием для проведения проверок и привлечения недобросовестных продавцов к ответственности. Штрафы за такие нарушения очень высоки, что является лучшим стимулом для бизнеса вести себя честно», — обозначила адвокат.

Ранее на Московский регион обрушился аномальный снегопад. В мегаполисе был побит рекорд по осадкам за последние 30 лет. При этом снег продолжает идти. В столице из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в Подмосковье — «желтый». В городе с утра были 9-балльные пробки. Непогода продлится до 29 января.

