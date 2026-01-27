Аномальный снегопад: в Москве побит рекорд по осадкам за последние 30 лет

Синоптик Позднякова: в Москве побит рекорд по осадкам за последние 30 лет

Накрывший столицу циклон принес в город сильнейшие осадки. Их количество за прошедшую ночь, по данным метеостанции на ВДНХ, составило 11 мм. Об этом сообщила «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова.

Таким образом, в городе был побит рекорд по осадкам за последние 30 лет. Предыдущий показатель был установлен в 1995 году — тогда выпало 10,9 мм.

При этом осадки все еще продолжают идти. Рекорд обновится к вечеру вторника.

В Подмосковье также был обновлен рекорд. Там местами за 12 часов выпало 16 мм осадков, тогда как прежний рекорд 1995 года составлял 10,6 мм.

В Москве из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в Подмосковье — «желтый». В городе с утра были 9-балльные пробки. Непогода продлится до 29 января.

