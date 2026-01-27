сегодня в 09:18

Москва стоит в 9-балльных пробках после прихода снегопада

27 января Москву сковал сильный снегопад. На дорогах города образовались 9-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Многие участки в центре окрасились в красные и бордовые цвета. Движение затруднено на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В частности, в бордовый цвет на карте окрасились Русаковская эстакада, Большая Черкизовская улица, Ростокинский проезд, а в красный — Зубовский бульвар, ул. Новый Арбат, Валовая улица и т. д.

Ранее жителей столицы попросили пользоваться общественным транспортом на фоне сильного снегопада. Поездки на личном авто будут на 40-50 минут дольше.

В Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада, снежных заносов и гололедицы. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до четверга.

