Москвичей призвали пользоваться метро из-за сильного снегопада

сегодня в 07:54

В Москве в течение дня будет идти снегопад. В связи с непогодой жителей и гостей столицы просят отложить поездки на личном авто и пользоваться метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас в городе идет сильный снег. Поездки на личном авто будут на 40-50 минут дольше.

По данным сервиса «Яндекс Карты», мегаполис уже встал в 6-балльныхз пробках. Сейчас затруднено движение внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе.

В Москве действует«оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада, снежных заносов и гололедицы. Непогода продлится до четверга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.