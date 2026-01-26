«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за снегопада

Сильный снегопад охватит Москву в ночь на 27 января. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января в столице будет идти сильный, местами очень сильный снег. Прогнозируется гололедица, снежные заносы на дорогах. Ночью 27 января в отдельных районах города возникнет метель.

В Московской области из-за непогоды будет действовать «желтый» уровень опасности. Период предупреждения продлится с 00 часов 27 января до 21 часа 29 января.

В это время в Подмосковье также будет идти сильный снег, а еще будут гололедица и снежные заносы. В ночь на 27 января местами возникнет метель.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности. «Оранжевый» уровень — опасная погода, при которой есть вероятность возникновения стихийных бедствий с возможным ущербом для населения.

Ранее синоптики отметили, что к вечеру понедельника Москва и Подмосковье окажутся во власти сильного снегопада, который продлится в течение трех дней — до четверга. При этом уже во вторник морозы сменятся потеплением — температура составит минус пять градусов.

