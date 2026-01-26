Метель, сильный ветер и заносы: трехдневный снегопад накроет Московский регион

сегодня в 10:14

Синоптик Позднякова: в Москве и области ожидается трехдневный снегопад

К вечеру понедельника Москва и Подмосковье окажутся во власти сильного снегопада, который продлится в течение трех дней — до четверга. Об этом сообщила «Осторожно, Москва» главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Экстремальные морозы накрыли Московский регион на минувших выходных. В Подмосковье столбики термометров опускались до минус 30 градусов. Уже вечером 26 января морозы сменятся длительным снегопадом.

По словам синоптика, непогода сохранится в столице и области в течение трех дней — до четверга. В это время в Московском регионе прогнозируются метель, сильный ветер и снежные заносы.

В понедельник температура воздуха составит до минус 12 градусов, но уже во вторник из-за прихода теплых воздушных масс она будет около минус 5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе 26 января ожидается облачная погода с прояснениями. Сохранится гололедица. Начнется сильный снег.

