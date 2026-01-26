сегодня в 07:01

Гололедица и до -12 градусов ожидаются 26 января в Московском регионе

Столбики термометров в Московском регионе покажут от минус 12 до минус 10 градусов 26 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Сохранится гололедица. Вечером на западе области выпадет небольшой снег.

Ветер будет дуть южный. Порывы составят 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируется сильный снег, возможны снежные заносы. В некоторых районах ожидаются метель и сильный ветер.

Ранее первые 30-градусные морозы с начала зимы пришли в Подмосковье. На погоду в столичном регионе оказывает влияние антициклон, но температурный фон из-за локальных облачных полей очень различается на разных территориях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.