Первые 30-градусные морозы с начала зимы пришли в Подмосковье

В Московской области этой ночью ударили первые с начала зимы 30-градусные морозы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что на погоду в столичном регионе оказывает влияние антициклон, но температурный фон из-за локальных облачных полей очень различается на разных территориях.

По словам синоптика, в Москве ночь оказалась теплее предыдущей. На базовой метеостанции ВДНХ термометры показали минус 14,8 градуса (до этого было минус 17,4). На других метеостанциях столицы было от минус 14,3 градуса на Балчуге до минус 15 в Тушине. В Новой Москве (в Михайловском) температура опускалась до минус 24,3 градуса.

Как уточнил Леус, в подмосковных Черустях температура достигла показателя в минус 30,3 градуса. Также ниже минус 29 градусов было в Мелихове (Чехов), Луховицах и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника. Теплее всего ночь была в Истре — минус 14,7 градуса.

Последний раз 30-градусные морозы в области наблюдались 4 января 2024 года, они ударили в Волоколамске, добавил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.