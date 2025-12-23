Глава Дагестана вручит награду учительнице, спасшей детей в Одинцове

сегодня в 10:56

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал о вручении высокой региональной награды учительнице Алине Фейзуллаевой, которая спасла детей во время атаки в школе в Московской области. Женщина — многодетная мать, еще ей дадут новогодние подарки для членов семьи, сообщает « Царьград ».

В ближайшее время к Фейзуллаевой приедет руководство постпредства Дагестана. В родной республике подвиг женщины отметят высокой региональной наградой.

Утром 16 декабря в одной из школ поселка Горки-2 Одинцовского городского округа ученик совершил нападение на школу. Он забрызгал «перцовкой» охранника, ранил его ножом, а затем нанес смертельное ранение десятилетнему школьницу. Молодого человека задержали на месте.

Напавший учился в Успенской школе с 2022 года. Во время атаки он носил маску.

Подросток сделал селфи на фоне тела убитого четырехклассника. Молодой человек мог быть приверженцем террористической организации.

18 декабря Тверской суд Москвы отправил под стражу девятиклассника. Он будет находиться в СИЗО на протяжении двух месяцев. Правоохранители продолжают расследовать дело и выяснять мотивы подростка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал трагедию в Успенской школе Одинцова. Он назвал случившееся ужасной и запредельной жестокостью.

«Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — подчеркнул Воробьев.

