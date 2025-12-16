Запредельная жестокость: Андрей Воробьев высказался о трагедии в школе Подмосковья

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что это настоящая трагедия для всего Подмосковья. Он призвал проанализировать все нюансы, которые к ней привели, и сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Также Воробьев обратился к журналистам, которые опубликовали видео с места ЧП.

«Перед тем, как публиковать видео с места трагедии — важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — добавил Воробьев.

16 декабря подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после нанес смертельное ножевое ранение 11-летнему школьнику.

