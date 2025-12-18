Суд арестовал подростка, устроившего резню в одинцовской школе

сегодня в 13:37

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения девятикласснику, который напал с ножом на Успенскую школу в Одинцове, сообщает «112» .

Виновник кровавой резни отправлен под стражу. Он пробудет в следственном изоляторе два месяца. Следствие продолжает расследование дела и устанавливает мотивы преступления.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу в Одинцове, напал на охранника и других учеников. В результате пострадали несколько человек, один ребенок погиб.

Погибший четвероклассник был похоронен на родине, в Таджикистане. Семье мальчика помогли с перевозкой тела сотрудники посольства Таджикистана в РФ.

