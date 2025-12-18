сегодня в 12:31

Опубликованы кадры с похорон убитого в Одинцове школьника

В Таджикистане прошли похороны мальчика, убитого во время нападения на Успенскую школу в подмосковном Одинцове. Кадры публикует «Осторожно, новости» .

Семье мальчика помогли с перевозкой тела и похоронами сотрудники посольства Таджикистана в РФ. Ребенка похоронили на кладбище в Шахринаве.

Судя по кадрам, траурную церемонию посетили десятки людей. Муфтий республики Саидмукаррам Абдулкодирзода совершил джаноза-намаз (погребальную молитву).

Ранее сообщалось, что мальчика похоронят на родине рядом с отцом.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу в Одинцове, напал на охранника и других учеников. Ранения получили несколько человек. В результате погиб четвероклассник. Самого нападавшего задержали.

