Зарезанного в школе Одинцова мальчика похоронят на родине рядом с отцом

Мальчика, которого 16 декабря зарезал подросток в одинцовской школе, похоронят в Таджикистане рядом с отцом. Такое решение приняла мать ребенка, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен отметила, что трагедия в поселке Горки-2 не отпускает до сих пор. Ее еще нужно пережить, осмыслить и сделать выводы.

«Сегодня маленький Комилджон совершил свое последнее путешествие. На Родину. Так решила его мама. Похоронят его рядом с отцом», — написала Мишонова в Telegram-канале.

Детский омбудсмен рассказала, что имя Комилджон с тюркского переводится как доблестный воин. Ребенок так и погиб, не испугавшись посмотреть в глаза малолетнему убийце. Родственники передали благодарность всем, кто переживал и поддерживал семью в такое трудное время.

16 декабря в Успенской школе один из учеников ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Один ребенок погиб. Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший заперся с одним из учеников. Юношу задержали.

