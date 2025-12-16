Baza: ребенок погиб при нападении на школу в Одинцовском округе
Фото - © Медиасток.рф
В поселке Горки-2 Одинцовского округа после нападения с ножом скончался раненый ребенок, сообщает Baza.
Ранее в Успенской школе в поселке Горки-2 ученик ранил ножом несколько человек. Среди них охранник, который пытался остановить вооруженного парня.
Еще двое учащихся ранены в результате нападения.
Telegram-канал «112» опубликовал видео из школы, где произошла трагедия. Там видно, что учеников заводят в подъезд соседнего дома. Некоторые остались на улице, они без верхней одежды стоят за забором школы. Рядом также стоят машины скорой помощи.
