Baza: ребенок погиб при нападении на школу в Одинцовском округе

В поселке Горки-2 Одинцовского округа после нападения с ножом скончался раненый ребенок, сообщает Baza .

Ранее в Успенской школе в поселке Горки-2 ученик ранил ножом несколько человек. Среди них охранник, который пытался остановить вооруженного парня.

Еще двое учащихся ранены в результате нападения.

Telegram-канал «112» опубликовал видео из школы, где произошла трагедия. Там видно, что учеников заводят в подъезд соседнего дома. Некоторые остались на улице, они без верхней одежды стоят за забором школы. Рядом также стоят машины скорой помощи.

