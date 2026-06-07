Российский морпех уничтожил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ

Российский военнослужащий из соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» в ходе боя на добропольском направлении Донецкой Народной Республики сумел в одиночку ликвидировать шесть ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Для отражения массированной воздушной атаки боец использовал только штатный пулемет, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Буша.

Во время выполнения боевой задачи военнослужащий с позывным Хантер оказался под одновременным ударом группы вражеских FPV-дронов. Они поочередно заходили для нанесения ударов.

Боец оперативно сориентировался в обстановке и укрылся в окопе. Затем точными короткими очередями из пулемета последовательно уничтожил все шесть подлетавших к нему беспилотников противника.

Помимо этого, собеседник агентства обратил внимание на существенные изменения в тактике ведения боевых действий. Солдат указал на кратный рост количества украинских беспилотных аппаратов на линии соприкосновения по сравнению с прошлым годом. Если ранее в воздухе фиксировались относительные периоды затишья между налетами, то в настоящее время дроны присутствуют в небе практически непрерывно.

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