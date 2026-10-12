Рекордно теплая ночь была в Москве, побив показатели 1981 года

Прошлая ночь на столичной метеостанции ВДНХ стала самой теплой за всю историю наблюдений на ней. Термометр показал плюс 12,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что до этого ночной максимум для 12 октября был плюс 11,4 градуса. Этот рекорд держался с 1981 года.

«При этом за весь ряд наблюдений ночная температура превышала отметку плюс 10 в среднем один раз за 15 лет. Кроме того, так тепло в сумерках обычно по климату бывает летом (норма июня, июля и августа плюс 11,5; плюс 13,5; плюс 12,0 — соответственно)», — добавил синоптик.

Как отметил Тишковец, еще теплее минувшей ночью было на Балчуге, где минимальная температура составила плюс 13,6 градуса.

По его словам, в Московской области разброс температур под утро составлял от плюс 9,2 градуса в Серебряных Прудах до плюс 12 в Железнодорожном (Балашиха).

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