Взяли штурмом кабинет: устроивший поножовщину в школе Одинцова задержан

сегодня в 10:35

Спецназ задержал подростка, напавшего с ножом на школьников в Одинцовском округе

Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший на школьников подросток заперся с одним из учеников, агрессора задержали, сообщает SHOT .

По предварительной информации, заложник не пострадал.

Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Предварительно, один ребенок погиб.

Нападавшего скрутили и погрузили в автомобиль полиции, подросток был без верхней одежды.

