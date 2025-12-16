Взяли штурмом кабинет: устроивший поножовщину в школе Одинцова задержан
Спецназ задержал подростка, напавшего с ножом на школьников в Одинцовском округе
Фото - © Павел Бедняков/РИА Новости
Спецназовцы взяли штурмом кабинет, где напавший на школьников подросток заперся с одним из учеников, агрессора задержали, сообщает SHOT.
По предварительной информации, заложник не пострадал.
Утром во вторник школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Охранник пытался его задержать, но был ранен ножом. Также ранены три человека. Предварительно, один ребенок погиб.
Нападавшего скрутили и погрузили в автомобиль полиции, подросток был без верхней одежды.
