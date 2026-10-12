«Понедельничный мост»: как не впасть в тоску после веселых выходных

После насыщенных выходных в понедельник может неожиданно появиться ощущение пустоты и одиночества. Причиной способен стать резкий контраст между эмоционально яркими днями и привычными буднями. Однако есть способ справиться с этим чувством. Об этом РИАМО рассказал психолог Родион Чепалов.

«Я бы назвал это „эффектом выключенного праздника“. В выходные много общения, движения, впечатлений, музыки, разговоров, а в понедельник стимуляция резко падает. На контрасте обычная тишина ощущается не нейтрально, а как пустота», — рассказал Чепалов.

Сильнее такое состояние может проявляться у людей, которым сложно переносить одиночество, у экстравертов — после эмоционально насыщенных встреч, а также в случаях, когда в будни мало занятий, приносящих удовольствие.

Чтобы переход к рабочей неделе не был слишком резким, психолог предлагает устраивать «понедельничный мост» — оставлять на первый будний день небольшой приятный ритуал. Это может быть любимый завтрак, прогулка после работы, звонок другу или даже песня, связанная с прошедшими выходными.

«И еще стоит задать себе вопрос: „Мне сейчас одиноко или просто стало тихо?“ Эти состояния часто путают, а помощь при разных ситуациях нужна разная», — заключил Чепалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.