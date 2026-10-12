Google вводит проверку разработчиков Android: к чему готовиться россиянам

Google вводит систему Android Developer Verification, которая меняет правила распространения приложений на Android. Компания анонсировала ее в августе 2025 года, а 30 марта 2026 года открыла доступ для всех разработчиков. Теперь им необходимо подтверждать свою личность, а приложения должны быть зарегистрированы за верифицированным аккаунтом, об этом в разговоре с РИАМО рассказал Рустам Гусейнов, председатель ПК РАД КОП.

По словам Гусейнова, Google объясняет изменения стремлением повысить безопасность платформы и усложнить распространение вредоносного ПО анонимными разработчиками. Вместе с тем новая система расширяет возможности компании по контролю за установкой приложений на сертифицированных устройствах.

Как будет проходить подтверждение

Механизм состоит из двух частей. Сначала разработчик подтверждает, кто он: физическое лицо предоставляет персональные данные, а компании дополнительно подтверждают юридический статус. Затем передаются данные об имени пакета приложения и отпечаток подписи, которым заверяется APK.

Для компаний требования строже: нужно подтвердить данные организации и сайт, а также предоставить номер D-U-N-S. Полная регистрация стоит около 25 долларов, для студентов и независимых разработчиков есть бесплатный вариант — без полной проверки приложение можно установить максимум на 20 устройств.

Важно, что система не проверяет само приложение на вирусы. Она нужна, чтобы понять, кто стоит за программой, и избежать подлога. За безопасность приложений по-прежнему отвечает Google Play Protect, который проверяет программы из разных источников и может предупредить об угрозе или заблокировать установку.

Первый обязательный этап правил стартует 30 сентября 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. После корректировок Google сделала запуск осторожнее: проверки затронут установки из семи участвующих магазинов, включая Google Play, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps. Если пользователь скачает APK напрямую или через магазин не из списка, обязательная проверка пока применяться не будет. Следующий этап запланирован на 2027 год.

Сайдлоадинг Google сохранила, но усложнила. Чтобы установить приложение от непроверенного разработчика, придется включить режим разработчика, подтвердить свои действия, перезагрузить устройство, снова пройти проверку и подождать 24 часа. После этого можно разрешить установку на семь дней или без ограничения. Установка через ADB остается без изменений.

Как повлияют санкции

Отдельный пункт в документации Google посвящен санкционным государствам. Устройства в таких странах будут исключены из проверок: приложения там смогут распространяться без регистрации, но пользователи не получат дополнительный уровень защиты. При этом исчерпывающий перечень таких государств Google не публикует, и до сих пор неизвестно, как и когда система заработает в России.

При этом актуальный Android Developer Console содержит отдельные требования для российских разработчиков. Для компаний допускаются российские регистрационные и налоговые документы, выписки из реестров и документы Банка России. Физические лица могут подтверждать личность российскими документами. Это означает, что технически Google предусматривает возможность прохождения проверки для российских аккаунтов.

Однако российским разработчикам недоступна монетизация. С декабря 2024 года Google Play остановил обработку платежей для разработчиков с банковскими счетами в России. Публиковать и обновлять бесплатные приложения они могут, но встроенная монетизация через Google Play для них недоступна. В российских магазинах эту проблему решают своими силами: например, RuStore предоставляет собственную платежную систему для покупок и подписок внутри приложений.

Зависимость Android-приложений от Google не заканчивается на Google Play. Даже если программа распространяется через другой магазин, она может использовать сервисы компании. Например, Firebase Cloud Messaging — систему для отправки push-уведомлений. Приложение не обязано находиться в Google Play, чтобы получать уведомления через FCM, поэтому удаление из магазина само по себе не отключает push-сообщения. Однако для их работы обычно нужны сервисы Google на устройстве.

Поэтому российские платформы постепенно создают собственные решения, чтобы меньше зависеть от инфраструктуры Google. Например, RuStore рекомендует использовать сервис push-уведомлений VKCM от VK Cloud Messaging как альтернативу Firebase Cloud Messaging.

Android Developer Verification не делает систему закрытой по аналогии с iOS. Разработчики по-прежнему могут распространять APK через свои сайты и сторонние магазины, а установка через ADB остается доступной. Но постепенно для массового распространения приложений на сертифицированных устройствах разработчикам придется подтверждать свою личность в Google, даже если они никогда не публиковались в Google Play.

Как нововведение повлияет на российский рынок

Стремление повысить прозрачность «авторства» в магазинах приложений выглядит закономерным на фоне растущей угрозы атак на цепочки поставок. Это часть более общего цикла «глобализации — деглобализации»: на этапе роста система нуждается в открытости, а достигнув пика, начинает вводить ограничения.

Для российского рынка последствия будут ограниченными. Глобальное расширение новых требований начнется только в 2027 году, и когда дело дойдет до России — неизвестно. Поэтому одна из главных задач для российских платформ — снижать зависимость от сервисов Google и развивать собственную инфраструктуру: от push-уведомлений и платежей до распространения приложений.

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