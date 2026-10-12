Годовалый малыш погиб в лобовом столкновении авто в Новосибирской области

На 69 км дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области столкнулись два автомобиля, в результате ДТП погиб годовалый ребенок, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Дорожная авария произошла в 19:20 11 октября. Предварительно, водитель 1963 года рождения за рублем Toyota Corolla при повороте направо выехал на встречную полосу, где врезался в Honda Orthia под управлением водителя 1997 года рождения.

В результате аварии травмы получили пассажирка 1998 года рождения и водитель автомобиля Toyota Corolla. Мальчик 2025 года, который был в Honda Orthia, в результате ДТП скончался.

По факту трагедии ведется разбирательство, обстоятельства дорожной аварии уточняются.

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