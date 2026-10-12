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Самолет экстренно сел в Индии из-за возгорания пауэрбанка

Транспорт

В Индии самолет выполнил экстренную посадку. Причиной стал загоревшийся пауэрбанк, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Indian Express.

Борт IndiGo, следовавший из Дели в Ченнаи, сел в аэропорту Хайдарабада.

Бортпроводникам удалось ликвидировать возгорание.

Ранее более 25 летевших в Москву самолетов направили в другие города из-за ограничений.

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