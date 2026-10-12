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Склад с алкоголем и табаком вспыхнул в Подмосковье

Происшествия

В Московской области произошел крупный пожар на складе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

Загорелся склад для хранения алкоголя и табака. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Эвакуация не проводилась.

К тушению привлечено более 40 человек и 14 единиц техники.

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