Дождь и теплая погода ожидаются в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.