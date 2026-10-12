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Дождь и теплая погода ожидаются в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.

Южный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 13 октября — от плюс 12 до плюс 14. Также сохранится дождь.

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