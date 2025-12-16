Был тихим, прогуливал уроки: появились подробности о школьнике-убийце из Одинцова

Mash: напавший на школу в Одинцове подросток был тихим и прогуливал уроки

Подросток, напавший на Успенскую школу в Одинцове, в последнее время плохо учился. Об этом рассказал учитель истории, который работает в этом же образовательном учреждении, сообщает Mash .

По словам педагога, девятиклассник был тихим ребенком. При этом одноклассники отзывались о нем как о «веселом парне, который любил пошутить в компании».

С начала второй четверти школьник стал прогуливать уроки. Его оценки ухудшились, успеваемость упала.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу в Одинцове, в которой учился, напал на охранника и других учеников. Ранения получили несколько человек, один ребенок погиб. Самого нападавшего задержали.

Отмечается, что парень во время нападения искал конкретный класс и учительницу, но не нашел. Сейчас в школе работают следователи и криминалисты, а также взрывотехники, так как у парня при себе был найден предмет, похожий на СВУ.

Между тем мать убитого четвероклассника приехала в Успенскую школу. Она искала десятилетнего сына среди эвакуированных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.