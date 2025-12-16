Напавший на школу в Одинцове искал конкретный класс и учительницу

15-летний подросток, напавший на Успенскую школу в Одинцове, искал конкретный класс и учительницу, но не нашел, сообщает «Осторожно, новости» .

Парень заходил в разные классы. В одном из них была преподаватель со школьниками. Он спросил у нее про педагога, которого искал. Парень уточнил, что ищет конкретную учительницу, но не помнит «букву и класс».

Женщина сразу поняла, что происходит. Она попыталась отправить подростка к охране, однако тот сказал, что ему уже «все равно пожизненное сидеть».

Сейчас ученик, устроивший поножовщину, задержан. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу в Одинцове, где учился, напал на охранника и других учеников. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Затем парень заперся в кабинете с заложником.

Силовикам удалось взять штурмом кабинет. По предварительным данным, девятиклассник является приверженцем террористической организации.

