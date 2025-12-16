Искала среди эвакуированных: мать убитого сына приехала в одинцовскую школу
Фото - © Telegram-канал SHOT
Мать погибшего четвероклассника приехала в Успенскую школу в подмосковных Горках-2, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Женщина искала десятилетнего сына среди эвакуированных. Она общалась сотрудникам школы, надеясь, что он жив.
15-летний ученик 9Б утром Тимофей К. пришел в элитную школу в Подмосковье на уроки в балаклаве и футболке с надписью No Lives Matter. Подросток напал на 32-летнего охранника с ножом, а после этого зарезал четвероклассника и сделал селфи на фоне его тела. Нападавшего задержали силовики после штурма, его доставили на допрос в СК.
Ученик заранее готовился к нападению, фиксировал действия в Telegram-канале, а также публиковал фото обмундирования с экстремистскими надписями.
В соседних с Успенской школах отменяют занятия и отпускают учеников — родители приходят забирать своих детей.
