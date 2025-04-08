Фуршета не будет: ФСИН опровергла информацию об «отвальной» Ефремова

В УФСИН России по Белгородской области опровергли сведения о том, что актер Михаил Ефремов готовит фуршет к своему освобождению из колонии, сообщает РИА Новости .

Там подчеркнули, что информация, которая была размещена в некоторых СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности.

Ранее SHOT писал, что проводы Ефремова пройдут во вторник в ИК-4. Для этого туда уже купили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и российские лимонады.

Ефремов выйдет из тюрьмы 9 апреля. Ранее адвокат артиста сообщал, что актеру диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, у него проблемы со здоровьем: есть одышка, он плохо ходит.

Артист отбывал срок за пьяное ДТП — 8 июня 2020 года автомобиль Ефремова столкнулся с другой машиной. В результате аварии водитель погиб.