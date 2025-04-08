Фрукты, булки, лимонад: Михаил Ефремов устроит «королевскую отвальную» в колонии
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Проводы освобожденного по УДО актера Михаила Ефремова пройдут во вторник в ИК-4, артист проставляется перед другими заключенными за «незабываемые 4,5 года», сообщает SHOT.
Ефремов хочет уйти из колонии красиво. Освобождение артиста планируют отметить фуршетом, где будут заключенные, с которыми у актера сложились дружеские отношения.
В колонию за счет Ефремова закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и российские лимонады.
24 марта суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремову. Артист поблагодарил за принятое решение и пообещал, что больше не сядет за руль. После выхода из колонии он планирует поехать по врачам на обследование. Ефремов выйдет из тюрьмы 9 апреля.
Ранее адвокат артиста сообщал, что Ефремову диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, у него проблемы со здоровьем: есть одышка, он плохо ходит.
Актер отбывал срок за пьяное ДТП: 8 июня 2020 года автомобиль Ефремова столкнулся с другой машиной. В результате аварии водитель погиб.