Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

21 марта состоялось заседание Алексеевского районного суда Белгородской области. Судья удовлетворил ходатайство Ефремова, в котором он просил об УДО.

В ходе заседания актер заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Он также пожаловался на здоровье, а еще отметил, что больше никогда не будет пить и не сядет за руль.

Кроме того, Ефремов сообщил, что тоскует по своей актерской профессии. При этом в ходе заседания мужчину признавали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона.

Осенью 2020 года знаменитого актера приговорили к 8 годам тюрьмы из-за смертельного ДТП. В тот день Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию, в ходе которой погиб человек. Позже приговор сократили до 7,5 года, так как артист возместил моральный вред.