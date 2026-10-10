USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
TRY
Турецкая Лира
17,27
-0.64 %

В Киеве остановилось метро из-за проблем с электроснабжением

Транспорт
0:27

В Киеве полностью остановилось метро. Как сообщили местные власти, электроснабжение метрополитена прекратилось из-за исчезновения напряжения в электросети, сообщает Mash.

Остановка подземки произошла на фоне перебоев с электричеством в городе.

Также сообщается о блэкаутах в некоторых районах Киева. На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпы людей вынуждено шли пешком по подземным коридором к выходам из метро.

Кроме того, зафиксированы сбои в работе троллейбусов и трамваев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.