В Киеве остановилось метро из-за проблем с электроснабжением
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В Киеве полностью остановилось метро. Как сообщили местные власти, электроснабжение метрополитена прекратилось из-за исчезновения напряжения в электросети, сообщает Mash.
Остановка подземки произошла на фоне перебоев с электричеством в городе.
Также сообщается о блэкаутах в некоторых районах Киева. На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпы людей вынуждено шли пешком по подземным коридором к выходам из метро.
Кроме того, зафиксированы сбои в работе троллейбусов и трамваев.
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