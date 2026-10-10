Разъяренный бык проломил загон и покалечил подростка в Оренбургской области
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В поселке Светлый Оренбургской области разъяренный бык атаковал 14-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Несчастный случай произошел во дворе частного дома. Там несовершеннолетний помогал семье управляться с домашним хозяйством.
Один из быков сумел выбить деревянную калитку стойла, вырвался наружу и набросился на юношу.
В результате агрессии скота школьник получил серьезные травмы — рваные раны нижней челюсти и левого бедра. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи. По факту инцидента правоохранительные органы организовали процессуальную проверку.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.