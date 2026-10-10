сегодня в 14:27

Разъяренный бык проломил загон и покалечил подростка в Оренбургской области

В поселке Светлый Оренбургской области разъяренный бык атаковал 14-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

Несчастный случай произошел во дворе частного дома. Там несовершеннолетний помогал семье управляться с домашним хозяйством.

Один из быков сумел выбить деревянную калитку стойла, вырвался наружу и набросился на юношу.

В результате агрессии скота школьник получил серьезные травмы — рваные раны нижней челюсти и левого бедра. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи. По факту инцидента правоохранительные органы организовали процессуальную проверку.

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