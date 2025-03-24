Ефремова признали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона

Актера Михаила Ефремова объявили злостным нарушителем режима в исправительной колонии №4 в Белгородской области из-за обнаруженного при нем телефона. Об этом сообщает SHOT .

Во время проведения заседания по условно-досрочному освобождению в отношении актера суд напомнил, что у него обнаружили телефон. С помощью него Ефремов звонил на официально разрешенные номера. Однако из-за наличия смартфона артиста отправили на пять суток в штрафной изолятор.

Администрация ИК-4 позитивно отозвалась о Ефремове. Там отметили, что в колонии он вел культурно-массовую деятельность, почти не нарушал порядок и освоил ряд профессий.

Ранее сообщалось, что Ефремова записали в качестве диктора утренней зарядки.

Сейчас Ефремов отбывает срок за пьяное ДТП. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался.