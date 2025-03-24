Стал голосом колонии: Ефремова записали в качестве диктора утренней зарядки

Отбывающего срок Ефремова записали в качестве диктора утренней зарядки в колонии

Отбывающий наказание актер Михаил Ефремов проводил по громкоговорителю зарядки по утрам в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Его голос записали и планируют включать в учреждении даже после того, как музыкант покинет ИК, сообщает SHOT .

В зарядке есть большое количество упражнений. Администрация ИК-4 попросила Ефремова записать озвучку для разминки. Артист сделал это в специальной студии.

Теперь запись с командами Ефремова в формате «раз-два», «влево, вправо» транслируют в стенах тюрьмы ежедневно.

Не все заключенные в восторге от зарядки под голос Ефремова. Звуки раздражают и обычных жителей Алексеевки в Белгородской области.

Там включают зарядку с голосом Ефремова каждое утро. Причем она длится около часа.

Ранее Ефремов в разговоре с другом пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода по УДО. Адвокат артиста сказал, что эти слухи — фейк.