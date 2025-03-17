«Это фейк»: адвокат Ефремова прокомментировал слухи про «чудовищную движуху»

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг слухи о намерении актера устроить «чудовищную движуху» после выхода из белгородской колонии в случае освобождения по УДО, сообщает 360.ru .

Ранее сообщалось, что Ефремов хочет устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения, об этом он якобы рассказал в разговоре с другом, которого поздравил с днем рождения.

«Это фейк. <…> Естественно, этого не было. Заключенные технически не могут звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям», — сказал адвокат.

По его мнению, это было сделано специально с целью создать негативное общественное мнение перед предстоящим судебным заседанием по вопросу УДО актера.

Падалко пояснил, что заключенные могут позвонить только близким родственникам, номера которых записаны на специальную СИМ-карту по согласованию с руководством колонии.

Адвокат отметил, что ни тембр голоса, ни манера разговора в опубликованной записи не принадлежат Ефремову.

«Кому-то явно не хочется, чтобы он выходил по УДО», — добавил он.

Заседание суда по возможному УДО Ефремова состоится 24 марта. Ранее сообщалось, что вырос спрос на тюремные поделки из дерева осужденного Ефремова. Также телеграм-канал Mash писал, что из-за обнаруженной у актера язвы желудка его могут освободить досрочно, однако жена Ефремова это опровергла.

Ефремов отбывает срок за пьяное ДТП. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался.