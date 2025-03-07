Спрос на тюремные поделки Михаила Ефремова вырос из-за новостей об УДО

Спрос на тюремные поделки из дерева осужденного актера Михаила Ефремова резко вырос. Причиной оказались слухи о возможном освобождении по УДО, сообщает Mash .

Сначала Ефремов работал на производстве антиковидных костюмов. Когда заказы закончились, он решил стать мастером по дереву.

Актер начал делать нарды, кресты и иконы. Работал он в «ширпотребке» — так называют цех у заключенных. Продукция, созданная Ефремовым, стоит от 5 до 20 тыс. рублей. Чтобы товар лучше продавался, актер ставит свой автограф.

Бывший заключенный, который сидел вместе с актером, рассказал, что обычно на производство уходит около двух дней. Материал заготавливают, обрабатывают, вырезают узоры, шлифуют и покрывают лаком. Затем продукцию отправляют Ефремову. Он занимается росписью и отделкой.

Ранее стало известно, что осужденный за смертельное ДТП актер подал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии. Заседание назначено на 24 марта.

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП, которое устроил Ефремов, прокомментировала информацию о возможном УДО. Ирина Стерхова также призналась, что теперь не может смотреть фильмы с Ефремовым.