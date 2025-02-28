«Ему все равно никуда не деться»: жена жертвы ДТП высказалась об УДО Ефремова

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП, которое утроил Михаил Ефремов, прокомментировала информацию о возможном условно-досрочном освобождении актера. Ирина Стерхова также призналась, что теперь не может смотреть фильмы с Ефремовым, сообщает сайт MK.ru .

Ранее стало известно, что Ефремов подал прошение об УДО в Алексеевский суд Белгородской области, заседание назначено на 24 марта. Артист отбывает срок в исправительной колонии № 4. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Тот скончался.

Стерхова рассказала, что лишь недавно пришла в себя, спустя почти 5 лет после смерти любимого. Женщине долго не удавалось выбраться из накрывшей ее депрессии, она практически не спала.

Ирина заявила, что следит за новостями про Ефремова по мере возможности, и поинтересовалась, вылечился ли он в колонии от алкоголизма. На вопрос о том, заслуживает ли артист снисхождения, она затруднилась ответить.

«Честно, не хочу вновь погружаться в пучину. Я только вышла из нее. Не хочу о нем думать. Но я не кровожадная. От того, что он совершил преступление, ему все равно никуда не деться, из жизни не выкинешь эпизод», — отметила Стерхова.

По ее мнению, в сущности не имеет значения, где Ефремов будет переживать это — дома или в колонии.

Женщина добавила, что ездила в Рязань на кладбище к Сергею первые 3 года, а сейчас стало тяжело, и она отправляет деньги на цветы сыну возлюбленного.

Она возмутилась, насколько некрасиво и непорядочно повели себя Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев, когда пытались доказать, что за рулем был не актер.

«Ведь сначала Ефремов написал покаянное стихотворение. И люди к нему прониклись. А потом что началось? Позорище!» — отметила Стерхова.

По словам Ирины, за 4,5 года ни Ефремов, ни его адвокаты с ней не связывались и не извинялись. Она добавила, что сказать Ефремову ей нечего, но все же попросила сообщить, если актера выпустят по УДО.

Женщина также усомнилась, что теперь Ефремову предложат роль положительного героя. В заключение она призналась, что не может смотреть фильмы, в которых снялся актер.

«Знаете, я ведь не могу больше фильмы с ним смотреть. <…> Если какой-то фильм начинается, и я слышу его голос, сразу переключаю», — сказала она.