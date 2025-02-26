Актер Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает Mash .

Прошение поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Заседание по УДО артиста назначено на 24 марта.

Ефремов отбывает срок за пьяное ДТП с погибшим. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался.

Ранее СМИ писали, что актера могут отправить в ШИЗО за использование мобильного телефона в ИК-4 в Белгородской области.