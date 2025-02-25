Михаил Ефремов может попасть в ШИЗО за использование смартфона в колонии

SHOT: Ефремова могут отправить в ШИЗО на 10 суток из-за найденного смартфона

Актера Михаила Ефремова могут отправить в ШИЗО за то, что он использовал мобильный телефон в ИК-4 в Белгородской области. УФСИН региона проводит проверку в отношении работников тюрьмы, сообщает SHOT .

Правоохранители опрашивают всех, кто посещал барак или встречался с Ефремовым в последние дни. В том числе посетителей колонии и ее сотрудников.

Ефремова, скорее всего, накажут за использование телефона. Его могут направить в одиночный изолятор на 3-10 дней.

Допущенное актером нарушение считается серьезным. К тому же оно стало не первым с момента попадания Ефремова в колонию.

Ранее в ИК-4 устроили внезапную проверку. Во время нее у Ефремова обнаружили смартфон с доступом в Сеть. Теперь его условно-досрочное освобождение под угрозой срыва.

Актер отбывает срок за пьяное ДТП с погибшим. В июне 2020 года он вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался.