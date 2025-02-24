Нашли «запрещенку»: УДО Михаила Ефремова сорвалось из-за смартфона

Отбывающий наказание актер Михаил Ефремов может забыть об условно-досрочном освобождении — у него нашли смартфон. Теперь артисту предстоит объяснить, как гаджет оказался на территории ИК, сообщает SHOT .

В колонии №4 под Белгородом, где находится актер, состоялась внеплановая проверка. Заключенные заранее о ней не знали, поэтому не успели спрятать всю «запрещенку». Например, в вещах у Ефремова обнаружили телефон с доступом в интернет.

Пока неизвестно, как именно артист получил смартфон, так как в этой ИК строго следят за запрещенными предметами. Источники называют подобный случай большой редкостью.

После произошедшего УДО Ефремова оказалось под большим вопросом. Чтобы выйти условно-досрочно, актеру нужно будет доказать, что он не имеет к телефону никакого отношения.

Ранее актер обратился к руководству колонии с ходатайством об УДО в «секретном формате».

Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии за пьяное ДТП с погибшим. На данный момент он отбыл около половины срока. В июне 2020 года Ефремов вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, водитель которого скончался. Экспертиза показала, что актер был пьян.