Михаил Ефремов обратился к руководству колонии с «секретной» просьбой

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, подал руководству колонии ходатайство об УДО в «секретном формате». Просьбу кинозвезды должны рассмотреть в течение двух недель, утверждает SHOT со ссылкой на источник.

Ефремов, как заявляется, привел руководству ИК несколько доводов в пользу согласования своего условно-досрочного освобождения. Актер говорил, что каждый день работает на производстве и выполняет план по пошиву формы для осужденных, жаловался на состояние здоровья и рассказывал о раскаянии и посещениях храма. Ефремов также заявил, что переосмыслил прошлые выговоры от администрации колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству.

Ранее экс-адвокат актера Андрей Алешкин заявил, что у народного артиста большие шансы на условно-досрочное освобождение. В 2024 году скандально известный актер уже просил об УДО, но ему отказали.

Михаил Ефремов попал в колонию за смертельное ДТП на Смоленской площади Москвы, когда он по пьяни ездил на джипе и влетел в грузовик. Кинозвезда отбывает наказание с осени 2020 года.