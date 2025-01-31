Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин считает, что заслуженный артист России, который насмерть сбил человека и сейчас отбывает срок в колонии, имеет очень высокие шансы на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщает aif.ru .

По закону, Ефремов уже может просить об УДО, а в случае отказа через полгода актер имеет право подать документы повторно, хотя в этом году пока он этого не сделал, отметил адвокат.

«Но я думаю, что если он запросит, то ему должны удовлетворить», — сказал Алешкин.

Он добавил, что не знает, как сейчас дела у актера, но пожелал ему здоровья и скорейшего возвращения на сцену.

В 2024 году скандально известный актер уже просил об УДО, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что в Белгородской исправительной колонии (ИК-4), где отбывает срок Ефремов, артисту сделали выговор за плохое поведение и предложили сыграть роль Деда Мороза на новогоднем корпоративе перед заключенными. При этом со здоровьем у актера, вопреки жалобам, все в порядке, сообщили в УФСИН.

Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади Москвы, находится в колонии с осени 2020 года. 8 июня 2020 года актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего джипа и столкнулся с грузовым фургоном, водитель которого погиб.