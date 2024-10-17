ФСИН: состояние здоровья Михаила Ефремова удовлетворительное

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В УФСИН по Белгородской области опровергли ухудшение здоровья у осужденного актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в ИК-4 , сообщает РБК .

Появившаяся в Сети информация о якобы плохом самочувствии заключенного артиста не соответствует действительности.

Как заявили во ФСИН, состояние здоровья Ефремова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики нет.

«Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отбывающий наказание Ефремов потерял возможность говорить из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. У него якобы также возникли проблемы с дыханием.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии. Актер отбывает наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевке Белгородской области.