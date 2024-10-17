Отбывающий наказание Михаил Ефремов потерял возможность говорить из-за болезни

Заключенный актер Михаил Ефремов потерял возможность говорить и с трудом дышит из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Его состояние ухудшилось довольно резко, сообщает SHOT .

Заболевание может привести к дыхательной недостаточности, поэтому 60-летнему Ефремову необходимо ежедневно посещать врачей. Болезнь также может привести к инфекциям, ломкости костей и проблемам с сердцем. В тюрьме, где отбывает срок Ефремов, есть медчасть, где работают 12 сотрудников.

Состояние легких актера заставило его бросить курить. Также в колонии ему пришлось распрощаться с алкоголем. Защита Ефремова готовит документы для условно-досрочного освобождения (УДО), однако пока общаться с адвокатами артист не может из-за болезни.

При идеальных для актера обстоятельствах он встретит новогодние праздники дома. Но для начала ему потребуется квалифицированная помощь врачей. Сейчас он работает в библиотеке колонии, раздает книги и пишет стихи.

Ранее появились слухи, что Ефремов попросил отправить его в зону СВО танкистом. Эту информацию опроверг адвокат Юрий Падалко, который работает со актером с 2020 года.