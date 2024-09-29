Адвокат Ефремова опроверг слухи о просьбе артиста поехать в зону СВО танкистом

Актер Михаил Ефремов не просился отправить его в зону проведения спецоперации, чтобы служить танкистом. Скорее всего, артиста с кем-то перепутали, рассказал RTVI адвокат Юрий Падалко, который работает со звездой с 2020 года.

Утром 29 сентября SHOT опубликовал пост о том, что Ефремов якобы просил отправить его в зону спецоперации. Там он «хотел» служить танкистом, но его отговорили сотрудники колонии и близкие родственники.

Падалко отметил, что часто приходит к Ефремову, однако ему о такой инициативе подзащитного неизвестно. При этом юрист подчеркнул, что такая история действительно была, но не с актером. Место танкиста было занято другим человеком.

«Перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал Падалко.

Ранее сообщалось, что у Ефремова есть проблемы со здоровьем, в том числе с челюстью и зубами. За состоянием здоровья актера следят доктора колонии.