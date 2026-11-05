В Подмосковье передают инвесторам исторические усадьбы через торги

Инвесторы с начала 2026 года приобрели на торгах четыре исторических объекта в Коломне и Дмитровском округе для восстановления и дальнейшего использования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье продолжают льготную передачу инвесторам памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона получает имущественный комплекс для восстановления и последующего использования, а также земельный участок под ним.

«Важно понимать, что победитель торгов помимо права на объект получает обязанность соблюдать требования по его сохранению», — подчеркнула министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

По ее словам, земельно-имущественные торги позволяют прозрачно распределять ресурсы и сочетать сохранение истории с развитием инфраструктуры. Они также помогают вовлекать в хозяйственный оборот земельные участки и коммерческие площадки.

С начала года на торгах реализовали четыре исторических объекта в Коломне и Дмитровском округе. Еще один объект доступен инвесторам — усадьба «Лиды» в городском округе Кашира. Торги организует комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов».

Все объекты представлены на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Круглосуточный виртуальный помощник отвечает на вопросы пользователей о торгах.

Аналитику, инструкции для участников и подборки предложений публикуют в канале комитета «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.